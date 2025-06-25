«Цифра призовых нереальна». 154-я ракетка мира Дэниэл рассказал о заработке в теннисе

154-я ракетка мира японский теннисист Таро Дэниэл высказался о настоящем заработке в теннисе, а также предоставил общую информацию про свои финансы. В 2024 году его расходы составили $ 440 тыс., а прибыль — $ 570 тыс. (без учёта налогов).

«Цифра призовых, которую вы видите, совершенно нереальна. Во-первых, вы зарабатываете все эти деньги за рубежом, поэтому с них все удержат налоги. Да, турниры оплачивают ваш номер в отеле, но не делают этого для вашего тренера.

В моей выписке по карте указано, что операционные расходы на отель, еду, перелёты составили не менее $ 20 тыс. в месяц. Это не включая зарплаты, которые я плачу своей команде. Теннисист — это как небольшая компания, только все ваши сотрудники постоянно путешествуют.

Допустим, вы летите из Индиан-Уэллса в Майами. Перелёт обойдется не менее чем в $ 500. Многие игроки берут с собой ещё двух человек, тренера и физиотерапевта, а также дополнительный багаж для ракеток и экипировки. Путешествие в одну сторону составит $ 2 тыс.», — приводит слова Дэниэла The Financial Times.