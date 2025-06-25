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Лопес: чтобы играть на траве, нужно хорошо двигаться. В этом один из лучших сейчас Синнер

Лопес: чтобы играть на траве, нужно хорошо двигаться. В этом один из лучших сейчас Синнер
Янник Синнер
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Экс 20-я ракетка мира испанский теннисист Фелисьяно Лопес рассказал, является ли удобным для первой ракетки мира итальянца Янника Синнера травяное покрытие.

— Подходит ли стиль Синнера для игры на траве?
— Думаю, да! Его передвижение по корту — это что-то невероятное. Чтобы играть на траве, нужно хорошо двигаться, а он, пожалуй, один из лучших в этом сейчас. У него есть движение, подача, один из лучших приёмов, которые я когда-либо видел. Так что да, у него есть почти всё, — приводит слова Лопеса Sky Sports.

Ранее Фелисьяно Лопес отметил прогресс за последние полтора года британского теннисиста Джека Дрейпера.

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