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«Он снова начинал плакать». Отец Алькараса — о том, как Карлос любил теннис в детстве

«Он снова начинал плакать». Отец Алькараса — о том, как Карлос любил теннис в детстве
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Карлос Алькарас-старший, отец пятикратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса, рассказал забавную историю из детства сына, когда он только начинал играть в теннис.

«Не было никакой возможности вытащить его с корта. Однажды я был очень уставший и собирался идти домой после целого дня работы, а Карлос умолял меня: «Поиграй со мной у стены!» Было где-то девять часов вечера, и я сказал: «Хорошо, но только на 20 минут».

И через 20 минут мы играли ещё 30 минут, а он хотел ещё и ещё. Я сказал: «Так дальше продолжаться не может, ужин готов, нам пора домой. И он снова начинал плакать», — приводит слова Алькараса-старшего Punto de Break.

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Новости. Теннис
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