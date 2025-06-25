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Екатерина Александрова — Мария Саккари, результат матча 25 июня 2025, счет 2:1, 2-й круг WTA 500 Бад-Хомбург

Екатерина Александрова вышла в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге, где сыграет со Швёнтек
Екатерина Александрова
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Российская теннисистка 18-я ракетка мира Екатерина Александрова оказалась сильнее греческой спортсменки Марии Саккари ( 85-я строчка рейтинга WTA) в матче второго круга турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Счёт — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

Бад-Хомбург. 2-й круг
25 июня 2025, среда. 12:40 МСК
Екатерина Александрова
18
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 2 6
3 		7 7 3
         
Мария Саккари
85
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Матч длился 2 часа 14 минут. За это время Александрова реализовала два брейк-пойнта из трёх, выполнила 12 подач навылет и допустила шесть двойных ошибок. Саккари удалось выполнить семь эйсов. Она также не смогла реализовать шесть брейк-пойнтов и допустила пять двойных ошибок.

В четвертьфинале соревнований на травяном покрытии Екатерина Александрова сыграет с восьмой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек.

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