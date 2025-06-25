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Алина Чараева — Диан Парри, результат матча 24 июня 2025, счет 0:2, 2-й круг квалификации Уимблдона — 2025

Алина Чараева не смогла пройти в финал квалификации Уимблдона-2025
Алина Чараева
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Российская теннисистка 184-я ракетка мира Алина Чараева не смогла выйти в финал квалификационного турнира Уимблдона-2025. В двух сетах она уступила французской теннисистке 113-й ракетке мира Диан Парри. Счёт — 6:7 (3:7), 2:6.

Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 13:05 МСК
Алина Чараева
Россия
Алина Чараева
А. Чараева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		2
7 7 		6
         
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри

Матч длился 1 час 32 минуты. За это время Чараева не реализовала три брейк-пойнта, выполнила пять подач навылет и допустила пять двойных ошибок. Парри удалось выполнить восемь эйсов. Она также реализовала два брейк-пойнта из семи возможных и допустила две двойные ошибки.

В финале квалификации Уимблдона француженка Диан Парри сыграет с австралийской теннисисткой Эмерсон Джонс.

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