Алина Чараева не смогла пройти в финал квалификации Уимблдона-2025

Российская теннисистка 184-я ракетка мира Алина Чараева не смогла выйти в финал квалификационного турнира Уимблдона-2025. В двух сетах она уступила французской теннисистке 113-й ракетке мира Диан Парри. Счёт — 6:7 (3:7), 2:6.

Матч длился 1 час 32 минуты. За это время Чараева не реализовала три брейк-пойнта, выполнила пять подач навылет и допустила пять двойных ошибок. Парри удалось выполнить восемь эйсов. Она также реализовала два брейк-пойнта из семи возможных и допустила две двойные ошибки.

В финале квалификации Уимблдона француженка Диан Парри сыграет с австралийской теннисисткой Эмерсон Джонс.