Алина Чараева не смогла пройти в финал квалификации Уимблдона-2025
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Российская теннисистка 184-я ракетка мира Алина Чараева не смогла выйти в финал квалификационного турнира Уимблдона-2025. В двух сетах она уступила французской теннисистке 113-й ракетке мира Диан Парри. Счёт — 6:7 (3:7), 2:6.
Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 13:05 МСК
Алина Чараева
А. Чараева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|2
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|6
Диан Парри
Д. Парри
Матч длился 1 час 32 минуты. За это время Чараева не реализовала три брейк-пойнта, выполнила пять подач навылет и допустила пять двойных ошибок. Парри удалось выполнить восемь эйсов. Она также реализовала два брейк-пойнта из семи возможных и допустила две двойные ошибки.
В финале квалификации Уимблдона француженка Диан Парри сыграет с австралийской теннисисткой Эмерсон Джонс.
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