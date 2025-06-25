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Журналист назвал имена игроков, которые могут выиграть Уимблдон. Среди них есть Медведев

Журналист назвал имена игроков, которые могут выиграть Уимблдон. Среди них есть Медведев
Даниил Медведев
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Комментатор Sky Sports Джонатан Оверенд рассказал, кто из теннисистов может претендовать на победу на Уимблдоне-2025. Среди них оказался и россиянин Даниил Медведев.

«Дрейпер входит в ту группу претендентов, которые могут выиграть Уимблдон. В высшей лиге сейчас только два игрока — Синнер и Алькарас. Следующий уровень — Джокович, а также Дрейпер, Медведев, Фриц и Музетти.

Дрейпер — определённо один из претендентов на победу. Он точно может дойти до финала. Но ему потребуется немного удачи, потому что, скорее всего, придётся обыграть и Алькараса, и Синнера подряд. Одного из них — возможно. Оба? Вряд ли. По крайней мере, пока. Может быть, в будущем. Это интригующе и вполне возможно. Ещё в начале года я говорил, что Дрейпер может дойти до финала Уимблдона — и за последние шесть месяцев ничто не изменило моего мнения», — приводит слова Оверенда Sky Sports.

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