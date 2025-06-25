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Муратоглу рассказал, как обманул Уильямс со статистикой. Это помогло ей выиграть Уимблдон

Муратоглу рассказал, как обманул Уильямс со статистикой. Это помогло ей выиграть Уимблдон
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Французский тренер Патрик Муратоглу рассказал, как однажды убедил 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Серену Уильямс в том, что она отлично играет у сетки, когда это не совпадало с действительностью.

«Она ошибалась в игре у сетки и боялась двигаться вперёд. Я сказал ей: «Ты выигрываешь 80% очков у сетки». Это было неправдой, но она в это поверила. С тех пор она действительно выигрывала 80% у сетки… и выиграла Уимблдон», — сказал Муратоглу в эфире подкаста Tennis Insider Club.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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