Гауфф — о хайпе: я этого не хотела. Поняла, что не получаю удовольствия от того, что люблю

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась об излишнем внимании, которое ей оказывают на протяжении всей карьеры.

«На протяжении всей моей жизни к моим достижениям всегда добавляли приставку «самая молодая», и это увеличивало хайп, которого я не хотела. Усиливалось давление, что мне побыстрее надо всего добиться. Как только я отпустила это, тогда начала получать желаемые результаты.

Результаты у меня всегда были, так что проблема была не в этом. Я просто поняла, что не получаю удовольствия от того, что люблю. Я осознала, что мне нужно начать играть для себя, а не для других людей», — приводит слова Гауфф Sportskeeda.