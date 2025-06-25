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Гауфф — о хайпе: я этого не хотела. Поняла, что не получаю удовольствия от того, что люблю

Гауфф — о хайпе: я этого не хотела. Поняла, что не получаю удовольствия от того, что люблю
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась об излишнем внимании, которое ей оказывают на протяжении всей карьеры.

«На протяжении всей моей жизни к моим достижениям всегда добавляли приставку «самая молодая», и это увеличивало хайп, которого я не хотела. Усиливалось давление, что мне побыстрее надо всего добиться. Как только я отпустила это, тогда начала получать желаемые результаты.

Результаты у меня всегда были, так что проблема была не в этом. Я просто поняла, что не получаю удовольствия от того, что люблю. Я осознала, что мне нужно начать играть для себя, а не для других людей», — приводит слова Гауфф Sportskeeda.

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