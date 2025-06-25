Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне
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53-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/4 финала на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Во втором круге она одержала победу над представительницей Австралии Кимберли Биррелл (77-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 7:5.
Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 13:10 МСК
77
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
0 : 2
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53
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Павлюченкова выполнила девять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Биррелл два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова поборется с победительницей матча Камилла Рахимова (Россия) — Питон Стирнс (США).
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