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Кимберли Биррелл — Анастасия Павлюченкова, результат матча 25 июня 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA 250 Истбурн

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне
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53-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/4 финала на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Во втором круге она одержала победу над представительницей Австралии Кимберли Биррелл (77-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 7:5.

Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 13:10 МСК
Кимберли Биррелл
77
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Анастасия Павлюченкова
53
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Павлюченкова выполнила девять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Биррелл два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова поборется с победительницей матча Камилла Рахимова (Россия) — Питон Стирнс (США).

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