Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне

53-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/4 финала на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Во втором круге она одержала победу над представительницей Австралии Кимберли Биррелл (77-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 7:5.

Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Павлюченкова выполнила девять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Биррелл два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова поборется с победительницей матча Камилла Рахимова (Россия) — Питон Стирнс (США).