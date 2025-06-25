Барбора Крейчикова с трудом вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне
Поделиться
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Во втором круге она одолела британку Джоди Бёррэдж (164-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:3).
Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 13:10 МСК
164
Джоди Бёррэдж
Д. Бёррэдж
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 3
|
|4
|7 7
17
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время Крейчикова выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Бёррэдж 10 эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
За выход в полуфинал Крейчикова поспорит с победительницей матча Ребекка Шрамкова (Словакия) — Варвара Грачёва (Франция).
Комментарии
- 25 июня 2025
-
15:36
-
15:30
-
15:07
-
14:59
-
14:54
-
14:43
-
14:38
-
14:37
-
13:52
-
13:42
-
13:37
-
13:26
-
12:54
-
12:43
-
12:37
-
11:49
-
11:33
-
11:09
-
10:49
-
10:42
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:42
-
09:33
-
09:26
-
09:24
-
09:17
-
01:47
-
00:52
-
00:31
-
00:21
-
00:08
-
00:05
- 24 июня 2025
-
23:48