Барбора Крейчикова с трудом вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Во втором круге она одолела британку Джоди Бёррэдж (164-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время Крейчикова выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Бёррэдж 10 эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал Крейчикова поспорит с победительницей матча Ребекка Шрамкова (Словакия) — Варвара Грачёва (Франция).