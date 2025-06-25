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Джоди Бёррэдж — Барбора Крейчикова, результат матча 25 июня 2025, счет 1:2, 2-й круг WTA 250 Истбурн

Барбора Крейчикова с трудом вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Во втором круге она одолела британку Джоди Бёррэдж (164-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:3).

Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 13:10 МСК
Джоди Бёррэдж
164
Великобритания
Джоди Бёррэдж
Д. Бёррэдж
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 3
6 		4 7 7
         
Барбора Крейчикова
17
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время Крейчикова выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Бёррэдж 10 эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал Крейчикова поспорит с победительницей матча Ребекка Шрамкова (Словакия) — Варвара Грачёва (Франция).

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