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Младенович раскритиковала СМИ за приведение её неверной цитаты про микст на US Open

Младенович раскритиковала СМИ за приведение её неверной цитаты про микст на US Open
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Бывшая 10-я ракетка мира из Франции, победительница ТБШ в парном разряде Кристина Младенович обратилась к журналисту, который разобрал её комментарий по поводу микста на US Open — 2025.

Ранее французские СМИ распространили цитату Младенович, в которой она упомянула испанца Карлоса Алькараса: «Когда слышишь, как Алькарас или другие говорят, что собираются хорошо повеселиться, готовясь к US Open, — это раздражает».

«Ещё один журналист, который искажает наши слова, чтобы набрать просмотры! Совершенно не связано с Карлосом. Мои комментарии относятся только к US Open.

Я сама считаю новый турнир блестящей маркетинговой идеей. Но его формат, правила входа и коммуникация вокруг него — это выставочный чемпионат, а не турнир «Большого шлема»! Читайте внимательнее!» — написала Младенович на личной странице в соцсетях.

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