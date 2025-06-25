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30-летний француз Люка Пуй стал тренером Артура Риндеркнеша

30-летний француз Люка Пуй стал тренером Артура Риндеркнеша
Люка Пуй
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Бывшая 10-я ракетка мира 30-летний французский теннисист Люка Пуй стал тренером соотечественника 70-го номера рейтинга АТР Артура Риндеркнеша. Об этом сообщили в We love tennis.

Отмечается, что сотрудничать теннисисты будут во время текущего травяного сезона.

Напомним, в феврале 2025 года Риндеркнеш перенёс операцию после того, как порвал ахиллово сухожилие во время финального матча на «челленджере» в Лилле (Франция) с соотечественником Артюром Букье. После этого он заявил, что матч с Букье мог стать последним в его карьере из-за получения тяжёлой травмы. Однако затем в соцсетях спортсмен выразил надежду, что сделает всё возможное и вернётся в профессиональный спорт.

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