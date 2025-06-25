Анна Блинкова обыграла Лулу Сун и вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне
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69-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла 1/4 финала травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Во втором круге она одержала победу над представительницей Новой Зеландии Лулу Сун (46-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 15:20 МСК
46
Лулу Сун
Л. Сун
Окончен
0 : 2
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69
Анна Блинкова
А. Блинкова
Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Блинкова выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Сун три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В четвертьфинале соревнований Блинкова сыграет с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Эмма Радукану (Великобритания).
Комментарии
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