Анна Блинкова обыграла Лулу Сун и вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне

69-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла 1/4 финала травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Во втором круге она одержала победу над представительницей Новой Зеландии Лулу Сун (46-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Блинкова выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Сун три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале соревнований Блинкова сыграет с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Эмма Радукану (Великобритания).