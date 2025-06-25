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Якуб Меншик — Райлли Опелка, результат матча 25 июня 2025, счет 2:0, 2-й круг ATP 250 Истбурн

Якуб Меншик пробился в четвертьфинал Истбурна, обыграв Опелку
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17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). Во втором круге он обыграл американца Райлли Опелку (72-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Истбурн (м). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 15:05 МСК
Якуб Меншик
17
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Райлли Опелка
72
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Меншик выполнил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Опелки 10 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал соревнований Якуб Меншик поборется с победителем матча Джеймс Дакворт (Австралия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

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