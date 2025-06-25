Якуб Меншик пробился в четвертьфинал Истбурна, обыграв Опелку

17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). Во втором круге он обыграл американца Райлли Опелку (72-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Меншик выполнил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Опелки 10 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал соревнований Якуб Меншик поборется с победителем матча Джеймс Дакворт (Австралия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).