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Беатрис Хаддад-Майя — Элина Свитолина, результат матча 25 июня, счёт 2:1, второй круг WTA-500 в Бад-Хомбурге

Беатрис Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Элину Свитолину
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21-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Во втором круге она обыграла украинскую спортсменку Элину Свитолину (14-я в рейтинге) со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (9:7).

Бад-Хомбург. 2-й круг
25 июня 2025, среда. 15:10 МСК
Элина Свитолина
14
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 7
3 		6 7 9
         
Беатрис Хаддад-Майя
21
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. В её рамках Хаддад-Майя четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Свитолиной шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных,

За выход в полуфинал Хаддад-Майя поспорит с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.

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