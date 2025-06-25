Беатрис Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Элину Свитолину

21-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Во втором круге она обыграла украинскую спортсменку Элину Свитолину (14-я в рейтинге) со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. В её рамках Хаддад-Майя четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Свитолиной шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных,

За выход в полуфинал Хаддад-Майя поспорит с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.