Беатрис Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Элину Свитолину
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21-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Во втором круге она обыграла украинскую спортсменку Элину Свитолину (14-я в рейтинге) со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (9:7).
Бад-Хомбург. 2-й круг
25 июня 2025, среда. 15:10 МСК
14
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
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21
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. В её рамках Хаддад-Майя четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Свитолиной шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных,
За выход в полуфинал Хаддад-Майя поспорит с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.
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