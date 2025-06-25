«Его работа только начинается». Коннорс — о победе Бублика на турнире в Галле

Победитель восьми турниров «Большого шлема» американский теннисист Джимми Коннорс высказал мнение о том, как победа на турнире в немецком Галле может положить начало нового этапа в карьере казахстанского теннисиста Александра Бублика.

«Победы рождают уверенность в себе, а Бублик победил первую ракетку мира — Синнера — и выиграл турнир. Если он думает, что его работа уже сделана, то это не так — она только начинается. Он доказал, что может обыгрывать лучшего теннисиста мира и побеждать на траве.

Для меня два самых крупных турнира в мире, Уимблдон и US Open, уже не за горами. Так что сейчас для него самое время показать себя и действительно начать делать так, чтобы его имя звучало как можно громче, если он этого хочет. Хотя он может сказать: «Смотрите, что я сделал — обыграл Синнера и победил на турнире перед Уимблдоном, — и это уже круто», — сказал Коннорс во время записи подкаста Advantage Connors.