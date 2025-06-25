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«Сегодня я себя не вижу в этой роли». Рафаэль Надаль — о тренерской карьере

«Сегодня я себя не вижу в этой роли». Рафаэль Надаль — о тренерской карьере
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о возможной тренерской карьере.

«Никто не знает. Это сложно. Сегодня я себя не вижу в этой роли. У меня слишком много дел, чтобы думать об этом, но правда в том, что теннис — часть моей жизни, и я не говорю «нет» тому, что может произойти через несколько лет. Моя жизнь сейчас одна, я не знаю, какой она будет через три или четыре года», — приводит слова Надаля Eurosport Spain.

Напомним, Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру после окончания Кубка Дэвиса в ноябре 2024 года, где сборная Испании уступила в четвертьфинале турнира теннисистам из Нидерландов.

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