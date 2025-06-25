Майя Джойнт вышла в 1/4 финала в Истбурне, где сыграет с Анной Блинковой

51-я ракетка мира австралийская теннисистка Майя Джойнт вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Во втором круге она обыграла чемпионку US Open — 2021 Эмму Радукану из Великобритании (38-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. В её рамках Джойнт два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Радукану один эйс, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

За выход в полуфинал Майя Джойнт сразится с российской теннисисткой Анной Блинковой.