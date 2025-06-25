Майя Джойнт вышла в 1/4 финала в Истбурне, где сыграет с Анной Блинковой
Поделиться
51-я ракетка мира австралийская теннисистка Майя Джойнт вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Во втором круге она обыграла чемпионку US Open — 2021 Эмму Радукану из Великобритании (38-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).
Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 15:50 МСК
51
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|1
|6 4
38
Эмма Радукану
Э. Радукану
Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. В её рамках Джойнт два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Радукану один эйс, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.
За выход в полуфинал Майя Джойнт сразится с российской теннисисткой Анной Блинковой.
Комментарии
- 25 июня 2025
-
18:45
-
18:38
-
18:30
-
18:26
-
18:25
-
18:02
-
17:53
-
17:41
-
17:32
-
16:37
-
16:22
-
16:01
-
16:00
-
15:36
-
15:30
-
15:07
-
14:59
-
14:54
-
14:43
-
14:38
-
14:37
-
13:52
-
13:42
-
13:37
-
13:26
-
12:54
-
12:43
-
12:37
-
11:49
-
11:33
-
11:09
-
10:49
-
10:42
-
10:30
-
10:20