Рафаэль Надаль рассказал, какими видами спорта он увлекается после завершения карьеры

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, какими видами спорта он предпочитает заниматься, кроме тенниса.

«Мне очень нравится спорт в целом, и моя жизнь всегда была связана со спортом. Но я особенно увлёкся гольфом, когда ещё играл, потому что это был вид спорта, который позволял мне делать то, что приносило удовольствие вне тенниса, и с минимальным риском травм. Мне очень нравился футбол и в другие игры, но был риск получить травму, которого мне нужно было избегать.

Сейчас я уже несколько раз играл в футбол. После 15 лет без него я стал хуже, поэтому играю как могу. Обычно нападающим», — приводит слова Надаля Eurosport Spain.