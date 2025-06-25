Бен Шелтон неожиданно проиграл Лёнеру Тьену в стартовом матче турнира на Мальорке
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10-я ракетка мира американец Бен Шелтон не смог выйти в четвертьфинал травяного турнира АТР-250 на Мальорке, уступив в матче второго круга соотечественнику Лёнеру Тьену (67-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:7 (2:7).
Мальорка. 2-й круг
25 июня 2025, среда. 16:45 МСК
10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
67
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. За время игры Лёнер Тьен сделал семь подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, и смог реализовать три брейк пойнта из семи. Бен Шелтон выполнил семь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести за игру.
В четвертьфинале турнира на Мальорке Лёнер Тьен сыграет с французом Корентеном Муте, который был сильнее немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера (7:6 (7:3), 7:6 (7:3)).
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