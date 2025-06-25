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Камилла Рахимова — Питон Стирнс, результат матча 25 июня, счёт 2:0, второй круг WTA-250 в Истбурне

Рахимова вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне, где встретится с Павлюченковой
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87-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Во втором круге она обыграла Питон Стирнс из США (35-я в ретйниге) со счётом 6:3, 6:4.

Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 16:40 МСК
Камилла Рахимова
87
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Питон Стирнс
35
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Рахимова шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Стирнс пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Далее Рахимова сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, которая во втором круге оказалась сильнее Кимберли Биррелл из Австралии (7:5, 7:5).

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