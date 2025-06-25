Рахимова вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне, где встретится с Павлюченковой

87-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Во втором круге она обыграла Питон Стирнс из США (35-я в ретйниге) со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Рахимова шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Стирнс пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Далее Рахимова сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, которая во втором круге оказалась сильнее Кимберли Биррелл из Австралии (7:5, 7:5).