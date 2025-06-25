«Хочу, чтобы соперники боялись играть со мной». Андрееску — об изменении мотивации

Победительница US Open — 2019, 147-я ракетка мира канадка Бьянка Андрееску рассказала, как изменилось её восприятие своей теннисной карьеры в последние годы.

«Я не хочу, чтобы разговоры всегда сводились к тому, что «О, Бьянка снова возвращается». Для меня приоритет — забота о моём здоровье и психическом состоянии. Я не хочу ставить конкретные цели по результатам, хочу быть более ориентированной на процесс, отдавать всё лучшее каждый день.

Пусть говорят: «Бьянка настолько сосредоточена, что с ней лучше не связываться». В каждом розыгрыше я хочу, чтобы соперники боялись играть со мной», — приводит слова Андрееску пресс-служба Уимблдона.

Бьянка Андрееску не смогла преодолеть барьер квалификации к Уимблдону, уступив в полуфинале канадке Карсон Брэнстин (6:7 (3:7), 6:4, 1:6).