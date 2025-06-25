Александра Эала вышла в 1/4 финала турнира в Истбруне после отказа Елены Остапенко
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74-я ракетка мира филлипинская теннисистка Александра Эала вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания) после того, как её соперница Елена Остапенко из Латвии (20-я в рейтинге), снялась по ходу матча. Счёт — 0:6, 6:2, 3:2 (отказ).
Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 16:50 МСК
74
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 1
Rt
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|2
|2
20
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Эала ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Остапенко семь эйсов, восемь двойных ошибок и три заработанных и реализованных брейк-пойнта.
За выход в полуфинал Александра Эала поспорит с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания).
Комментарии
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