Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александра Эала — Елена Остапенко, результат матча 25 июня, счёт 2:1, второй круг WTA-250 в Истбурне

Александра Эала вышла в 1/4 финала турнира в Истбруне после отказа Елены Остапенко
Комментарии

74-я ракетка мира филлипинская теннисистка Александра Эала вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания) после того, как её соперница Елена Остапенко из Латвии (20-я в рейтинге), снялась по ходу матча. Счёт — 0:6, 6:2, 3:2 (отказ).

Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 16:50 МСК
Александра Эала
74
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
0 		6 3
6 		2 2
         
Елена Остапенко
20
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Эала ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Остапенко семь эйсов, восемь двойных ошибок и три заработанных и реализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Александра Эала поспорит с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания).

Календарь турнира в Истбурне
Сетка турнира в Истбурне
Материалы по теме
Рахимова вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне, где встретится с Павлюченковой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android