Александра Эала вышла в 1/4 финала турнира в Истбруне после отказа Елены Остапенко

74-я ракетка мира филлипинская теннисистка Александра Эала вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания) после того, как её соперница Елена Остапенко из Латвии (20-я в рейтинге), снялась по ходу матча. Счёт — 0:6, 6:2, 3:2 (отказ).

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Эала ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Остапенко семь эйсов, восемь двойных ошибок и три заработанных и реализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Александра Эала поспорит с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания).