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«Она проведёт отличный Уимблдон». Хенмэн — об ожиданиях от игры Кори Гауфф

«Она проведёт отличный Уимблдон». Хенмэн — об ожиданиях от игры Кори Гауфф
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Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн поделился ожиданиями от выступления на Уимблдоне-2025 американской теннисистки Кори Гауфф.

«Я болею за Кори Гауфф. Думаю, после победы на «Ролан Гаррос» она проведёт отличный Уимблдон — у неё будет уверенность, да и её игра подходит для этого турнира. Она уже большая звезда, но победа на Уимблдоне сделала бы её ещё более узнаваемой во всём мире. Я большой фанат не только её тенниса, но и её трудовой этики, профессионализма, мне нравится её личность. Думаю, она станет действительно мощной силой на турнире.

Она уже большая звезда, но если выиграет Уимблдон — это выведет её на совершенно новый мировой уровень. Уимблдон — это нечто особенное», — приводит слова Хенмэна Tennis 365.

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