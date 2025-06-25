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Даяна Ястремская — Франческа Джонс, результат матча 25 июня, счёт 2:0, второй круг WTA-250 в Истбурне

Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Истбурне
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42-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Во втором круге она обыграла Франческу Джонс из Великобритании (125-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:1.

Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Даяна Ястремская
42
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Франческа Джонс
125
Великобритания
Франческа Джонс
Ф. Джонс

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её рамках Ястремская шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Джонс ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Даяна Ястремская встретится с Александрой Эалой, которая вышла в 1/4 финала после отказа Елены Остапенко.

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