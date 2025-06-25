Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Истбурне
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42-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Во втором круге она обыграла Франческу Джонс из Великобритании (125-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:1.
Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 19:00 МСК
42
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
125
Франческа Джонс
Ф. Джонс
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её рамках Ястремская шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Джонс ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Далее Даяна Ястремская встретится с Александрой Эалой, которая вышла в 1/4 финала после отказа Елены Остапенко.
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