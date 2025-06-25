Видео: Янник Синнер зажёг спичку при помощи своей подачи

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер зажёг спичку, выполнив подачу. В начале видео итальянец проверил, возможно ли зажечь спичку при помощи теннисного мяча. После успешно выполнил подачу.

Янник Синнер выступит на Уимблдоне-2025. Матчи основной сетки в мужском одиночном разряде начнутся 30 июня и завершатся 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Янник Синнер в 2024 году дошёл до четвертьфинала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву (7:6 (9:7), 4:6, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6).