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Оксана Селехметьева не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона

Оксана Селехметьева не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона
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145-я ракетка мира россиянка Оксана Селехметьева не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона, проиграв в полуфинале белоруске Александре Саснович (108-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6.

Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Матч продлился 1 час 26 минут. За время игры Александра Саснович сделала пять подач навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Оксана Селехметьева допустила в матче две двойные ошибки и не смогла ни разу сделать подачу навылет, также она реализовала один брейк-пойнт из пяти.

В финале квалификации Уимблдона Александра Саснович сыграет с латвийской теннисисткой Дарьей Семинистой.

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