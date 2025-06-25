145-я ракетка мира россиянка Оксана Селехметьева не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона, проиграв в полуфинале белоруске Александре Саснович (108-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6.

Матч продлился 1 час 26 минут. За время игры Александра Саснович сделала пять подач навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Оксана Селехметьева допустила в матче две двойные ошибки и не смогла ни разу сделать подачу навылет, также она реализовала один брейк-пойнт из пяти.

В финале квалификации Уимблдона Александра Саснович сыграет с латвийской теннисисткой Дарьей Семинистой.