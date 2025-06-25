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Новак Джокович и Арина Соболенко потренировались вместе на Уимблдоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и трехкратная чемпионка мэйджоров, лидер рейтинга WTA Арина Соболенко провели совместную тренировку на Уимблдоне.

Теннисисты сыграли в игру «кто первый попадёт в тубу для мячей». В качестве дополнительной мотивации спортсмены решили играть на 100$. В первом раунде победу одержал Новак, а во втором — Арина.

Соболенко: Поздравляю, ты только что победил девушку. Ты гордишься собой?

Джокович: Я очень горжусь.

Ранее Соболенко сыграла в эту же игру с итальянцем Янником Синнером.

Матчи основной сетки на Уимблдоне-2025 стартуют с 30 июня. Действующей чемпионкой соревнований в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова. Арина Соболенко не играла на Уимблдоне-2024 из-за травмы. В мужском одиночном разряде чемпионом является испанец Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл Новака Джоковича (6:2, 6:2, 7:6 (7:4).