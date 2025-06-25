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Анастасия Захарова — Ана Богдан, результат матча 25 июня 2025, счет 6:7 (1:7), 7:6 (7:1), 6:3, квалификация Уимблдона

Анастасия Захарова вышла в финал квалификации Уимблдона
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94-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова вышла в финал квалификации Уимблдона, обыграв в матче 1/2 финала румынскую теннисистку Ану Богдан (247-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (1:7), 7:6 (7:1), 6:3.

Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 18:05 МСК
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 1 		7 7 6
7 7 		6 1 3
         
Ана Богдан
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан

Теннисистки провели на корте 2 часа 58 минут. За время игры Анастасия Захарова сделала три подачи навылет, допустила четыре двойных ошибки и смогла реализовать 5 из 16 брейк-пойнтов. Ана Богдан сделала в игре пять эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В финале квалификации Уимблдона Анастасия Захарова сыграет с чешской теннисисткой Терезой Валентовой, которая в своём матче 1/2 финала была сильнее американки Марии Матеас (6:2, 6:3).

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