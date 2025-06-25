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Томми Пол — Даниэль Эванс, результат матча 25 июня 2025, счет 4:6, 6:3, 3:6, 2-й круг, турнир АТР-250 в Истбурне

Томми Пол проиграл Даниэлю Эвансу во втором круге турнира в Истбурне
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13-я ракетка мира американец Томми Пол не смог выйти в четвертьфинал травяного турнира АТР-250 в Истбурне (Великобритания), уступив в матче второго круга британцу Даниэлю Эвансу (183-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 3:6.

Истбурн (м). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 18:40 МСК
Даниэль Эванс
170
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 3
         
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

Матч продлился 2 часа 15 минут. За время игры Даниэль Эванс сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 4 из 14 брейк-пойнтов. Томми Пол сделал шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти за игру.

В четвертьфинале турнира в Истбурне Даниэль Эванс сыграет с американцем Дженсоном Бруксби, который был сильнее Нуну Боржеша (6:4, 6:4).

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