Томми Пол проиграл Даниэлю Эвансу во втором круге турнира в Истбурне

13-я ракетка мира американец Томми Пол не смог выйти в четвертьфинал травяного турнира АТР-250 в Истбурне (Великобритания), уступив в матче второго круга британцу Даниэлю Эвансу (183-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 3:6.

Матч продлился 2 часа 15 минут. За время игры Даниэль Эванс сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 4 из 14 брейк-пойнтов. Томми Пол сделал шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти за игру.

В четвертьфинале турнира в Истбурне Даниэль Эванс сыграет с американцем Дженсоном Бруксби, который был сильнее Нуну Боржеша (6:4, 6:4).