Томми Пол проиграл Даниэлю Эвансу во втором круге турнира в Истбурне
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13-я ракетка мира американец Томми Пол не смог выйти в четвертьфинал травяного турнира АТР-250 в Истбурне (Великобритания), уступив в матче второго круга британцу Даниэлю Эвансу (183-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 3:6.
Истбурн (м). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 18:40 МСК
170
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
13
Томми Пол
Т. Пол
Матч продлился 2 часа 15 минут. За время игры Даниэль Эванс сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 4 из 14 брейк-пойнтов. Томми Пол сделал шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти за игру.
В четвертьфинале турнира в Истбурне Даниэль Эванс сыграет с американцем Дженсоном Бруксби, который был сильнее Нуну Боржеша (6:4, 6:4).
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