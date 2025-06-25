«Скорейшего выздоровления». Пресс-служба WTA — о снятии Остапенко на турнире в Истбурне

Пресс-служба женской теннисной ассоциации (WTA) отреагировала на снятие 20-й ракетки мира Елены Остапенко из Латвии с матча второго круга турнира категории WTA-250 в Истбруне (Великобритания). Остапенко из-за травмы не смогла завершить матч против Александры Эалы из Филиппин (6:0, 2:6, 2:3).

«Желаем тебе скорейшего выздоровления, Елена», — говорится в заявлении пресс-службы WTA.

За выход в полуфинал Александра Эала поспорит с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина.