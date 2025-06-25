«Скорейшего выздоровления». Пресс-служба WTA — о снятии Остапенко на турнире в Истбурне
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Пресс-служба женской теннисной ассоциации (WTA) отреагировала на снятие 20-й ракетки мира Елены Остапенко из Латвии с матча второго круга турнира категории WTA-250 в Истбруне (Великобритания). Остапенко из-за травмы не смогла завершить матч против Александры Эалы из Филиппин (6:0, 2:6, 2:3).
Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 16:50 МСК
74
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|2
|2
20
Елена Остапенко
Е. Остапенко
«Желаем тебе скорейшего выздоровления, Елена», — говорится в заявлении пресс-службы WTA.
За выход в полуфинал Александра Эала поспорит с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.
Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина.
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