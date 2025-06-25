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«Хорошо поработали с чемпионом». Джокович — о тренировке с Соболенко на Уимблдоне

«Хорошо поработали с чемпионом». Джокович — о тренировке с Соболенко на Уимблдоне
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях поделилась фото с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем после их совместной тренировки на Уимблдоне.

Фото: Из социальных сетей Арины Соболенко

«Хорошо поработали над ударами с чемпионом». Спасибо большое», — отреагировал Джокович.

Соболенко и Джокович сыграли в игру «кто первый попадёт в тубу для мячей». В первом раунде победу одержал Новак, а во втором — Арина.

Матчи основной сетки на Уимблдоне-2025 стартуют с 30 июня. Действующей чемпионкой соревнований в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова. Арина Соболенко не играла на Уимблдоне-2024 из-за травмы. В мужском одиночном разряде чемпионом является испанец Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл Новака Джоковича (6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

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