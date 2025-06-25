Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Клару Таусон

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Во втором круге она обыграла 23-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 3:6, 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. В её рамках Андреева четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Таусон три эйса, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Счёт личных встреч Мирра Андреевой и Клары Таусон стал 4-0 в ползу россиянки. Все победы Мирра одержала в 2025 году.

За выход в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге Андреева поспорит с Линдой Носковой из Чехии.