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Мирра Андреева — Клара Таусон, результат матча 25 июня, счёт 2:1, второй круг WTA-500 в Бад-Хомбурге

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Клару Таусон
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Во втором круге она обыграла 23-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 3:6, 6:3, 6:1.

Бад-Хомбург. 2-й круг
25 июня 2025, среда. 20:05 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 1
         
Клара Таусон
23
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. В её рамках Андреева четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Таусон три эйса, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Счёт личных встреч Мирра Андреевой и Клары Таусон стал 4-0 в ползу россиянки. Все победы Мирра одержала в 2025 году.

За выход в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге Андреева поспорит с Линдой Носковой из Чехии.

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