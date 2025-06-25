Мирра Андреева одержала победу на траве впервые с Уимблдона-2023
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала первую победу на траве с Уимблдона-2023. Сегодня, 25 июня, Андреева вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 3:6, 6:3, 6:1.
Бад-Хомбург. 2-й круг
25 июня 2025, среда. 20:05 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|3
|1
23
Клара Таусон
К. Таусон
В 2025 году Андреева проиграла на старте турнира в Берлине. В 2024-м — в первом круге Уимблдона, Бад-Хомбурга, а также снялась с соревнований в Бирмингеме. В 2023 году на Уимблдоне россиянка дошла до четвёртого круге, где уступила Мэдисон Киз (6:3, 6:7 (4:7), 2:6).
За выход в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге Андреева поспорит с Линдой Носковой из Чехии.
Комментарии
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