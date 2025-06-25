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«Думал, что меня разорвут, но выбрал $ 1 млн». Цонга — о выставочном турнире в 2014 году

«Думал, что меня разорвут, но выбрал $ 1 млн». Цонга — о выставочном турнире в 2014 году
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Бывший французский теннисист Жо-Вилфред Цонга поделился воспоминаниями об одном эпизоде своей карьеры в 2014 году.

«В финале Кубка Дэвиса против швейцарцев моя рука болела так сильно, что я не мог играть. Все об этом знали. Я не мог даже держать стакан — боль была невыносимой. Мне поступило предложение сыграть на выставочном турнире — сеты до четырёх геймов. Это была просто выставка, результат значения не имел.

Я подумал, что пресса меня разорвёт — ведь это было сразу после финала Кубка Дэвиса. Но потом сказал себе: мне нужно принять решение — либо я иду за деньгами, которые позволят мне инвестировать в себя и свою карьеру, либо отказываюсь, потому что кому-то это может не понравиться… Я выбрал $ 1 млн», — приводит слова Цонги Punto de Break.

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