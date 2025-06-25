«Её игра отлично подходит для травы». Навратилова — о перспективах Соболенко на Уимблдоне

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова рассказала, почему она считает белоруску Арину Соболенко одной из главных претенденток на победу на Уимблдоне-2025.

«Судя по её результатам, трудно не считать её претенденткой в этом году. Она — универсальная теннисистка, её игра отлично подходит для травы. У неё сложно найти слабое место или брешь. Интересно, не послужит ли поражение в финале «Ролан Гаррос» дополнительной мотивацией. Думаю, она сейчас в очень хорошем положении», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

Напомним, Арина Соболенко играла в финале «Ролан Гаррос» — 2025, где уступила американке Кори Гауфф (7:6 (7:5), 2:6, 4:6).