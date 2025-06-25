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Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: результаты игрового дня 25 июня

Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: результаты игрового дня 25 июня
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Сегодня, 25 июня, продолжился травяной турнир категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Истбурне. Второй круг. Результаты 25 июня:

  • Кимберли Биррелл (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 5:7, 5:7
  • Джоди Бёррэдж (Великобритания) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 4:6, 6:4, 6:7 (3:7)
  • Лулу Сун (Новая Зеландия) — Анна Блинкова (Россия) — 3:6, 3:6
  • Камилла Рахимова (Россия) — Питон Стирнс (США) — 6:3, 6:4
  • Александра Эала (Филиппины) — Елена Остапенко (Латвия) — 0:6, 6:2, 3:2 (отказ)
  • Даяна Ястремская (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания) — 6:2, 6:1
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