Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: результаты игрового дня 25 июня

Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: результаты игрового дня 25 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 июня, продолжился травяной турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня, в рамках которого пройдут матчи второго круга соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. Второй круг. Результаты 25 июня:

Екатерина Александрова (Россия, 8) — Мария Саккари (Греция, WC) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3
Элина Свитолина (Украина, 7) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 6:3, 4:6, 6:7 (7:9)
Линда Носкова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия) — 2:6, 6:2, 6:4
Мирра Андреева (Россия, 3) — Клара Таусон (Дания) — 3:6, 6:3, 6:1

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.

Календарь турнира в Бад-Хомбурге
Сетка турнира в Бад-Хомбурге
Материалы по теме
Мирра Андреева одержала победу на траве впервые с Уимблдона-2023
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android