«Надеюсь, всё лучшее ещё впереди». Даниэль Эванс – о выступлении на турнире в Истбурне

170-я ракетка мира британец Даниэль Эванс поделился ощущениями после победы в матче второго круга турнира в Истбурне (Великобритания) над американцем Томми Полом, находящимся на 13-м месте в рейтинге АТР (6:4, 3:6, 6:3).
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
— Это уже вторая победа подряд, на прошлой неделе и на этой, над игроками из топ-20. Насколько это связано с тем, что ты сказал недавно на корте: ты просто играешь, потому что не знаешь, сколько времени у тебя ещё для этого осталось и хочешь использовать его по максимуму?
— Да, именно так, но я также знаю, что проделал всю необходимую работу. И как только я почувствовал уверенность, зная, что эта работа за плечами… Один хороший друг сказал: «Если ты готов и дверь откроется — ты через неё пройдёшь. Если не готов — не пройдёшь». И нет более точных слов, чтобы описать последние две недели. Надеюсь, что всё лучшее ещё впереди, – сказал Эванс в интервью на корте после матча.
В четвертьфинале турнира в Истбурне Даниэль Эванс сыграет с американцем Дженсоном Бруксби, который был сильнее Нуну Боржеша (6:4, 6:4).
- 25 июня 2025
-
23:24
-
23:22
-
23:05
-
23:01
-
22:43
-
22:36
-
22:28
-
22:21
-
22:14
-
21:56
-
21:38
-
21:24
-
21:12
-
21:01
-
20:58
-
20:40
-
20:37
-
20:14
-
19:34
-
18:45
-
18:38
-
18:30
-
18:26
-
18:25
-
18:02
-
17:53
-
17:41
-
17:32
-
16:37
-
16:22
-
16:01
-
16:00
-
15:36
-
15:30
-
15:07