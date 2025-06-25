«Надеюсь, всё лучшее ещё впереди». Даниэль Эванс – о выступлении на турнире в Истбурне

170-я ракетка мира британец Даниэль Эванс поделился ощущениями после победы в матче второго круга турнира в Истбурне (Великобритания) над американцем Томми Полом, находящимся на 13-м месте в рейтинге АТР (6:4, 3:6, 6:3).

— Это уже вторая победа подряд, на прошлой неделе и на этой, над игроками из топ-20. Насколько это связано с тем, что ты сказал недавно на корте: ты просто играешь, потому что не знаешь, сколько времени у тебя ещё для этого осталось и хочешь использовать его по максимуму?

— Да, именно так, но я также знаю, что проделал всю необходимую работу. И как только я почувствовал уверенность, зная, что эта работа за плечами… Один хороший друг сказал: «Если ты готов и дверь откроется — ты через неё пройдёшь. Если не готов — не пройдёшь». И нет более точных слов, чтобы описать последние две недели. Надеюсь, что всё лучшее ещё впереди, – сказал Эванс в интервью на корте после матча.

В четвертьфинале турнира в Истбурне Даниэль Эванс сыграет с американцем Дженсоном Бруксби, который был сильнее Нуну Боржеша (6:4, 6:4).