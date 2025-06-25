Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ничего не мог сделать». Фриц выбрал самого сложного соперника между Синнером и Алькарасом

«Ничего не мог сделать». Фриц выбрал самого сложного соперника между Синнером и Алькарасом
Комментарии

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц назвал самого сложного соперника для себя, выбрав между лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером и второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я бы сказал, что Карлос — самый сложный соперник для меня, но должен добавить оговорку, что когда мы играли в прошлом году на Кубке Лэйвера, я столкнулся с его более сложной версией, в которой кажется, что ты ничего не можешь сделать. Хотя очевидно, что Синнер несколько раз побеждал меня довольно убедительно, по крайней мере, в тех матчах чувствовал, что могу играть в теннис. На Кубке Лэйвера с Карлосом чувствовал, что в 80-90% матча я ничего не мог сделать», — приводит слова Фрица The Guardian.

Материалы по теме
Видео: Янник Синнер зажёг спичку при помощи своей подачи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android