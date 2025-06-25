«Почувствовал бы пустоту, если бы не получил это». Фриц — о желании выиграть ТБШ

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о желании выиграть турнир «Большого шлема».

«Это единственная причина, по которой я хочу продолжать играть. Я, вероятно, почувствовал бы пустоту, если бы не получил это, я бы думал об этом вечно, если бы не сделал. Это может быть лучшим шансом для меня выиграть „Шлем“. Не знаю, скажу ли я, что у меня больше шансов на US Open. Никогда не думал, что у меня неограниченное время. Всегда чувствовал, что должен сделать так, чтобы это произошло в ближайшее время», — приводит слова Фрица The Guardian.

Напомним, Тейлор Фриц является финалистом US Open — 2024. В решающем матче американец проиграл лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6, 5:7.