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Матч между Фрицем и Фонсекой прервали из-за наступления темноты

Матч между Фрицем и Фонсекой прервали из-за наступления темноты
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Сегодня, 25 июня, в Истбурне (Великобритания) проводился матч второго круга между пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем и бразильцем Жоао Фонсекой (57-й номер рейтинга). Игра была остановлена из-за наступления темноты, после того как Фонсека сравнял счёт в матче 3:6, 7:6 (7:5). Доигровка матча запланирована на завтра, 26 июня.

Истбурн (м). 2-й круг
26 июня 2025, четверг. 14:30 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
6 		6 5
3 		7 7
         
Жоао Фонсека
57
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

За две партии матча Тейлор Фриц сделал 14 эйсов, допустив при этом две двойных ошибки и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. Фонсека сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать один заработанный за две партии брейк-пойнт.

Победитель матча сыграет в четвертьфинале турнира в Истбурне с американцем Маркосом Гироном, который в своём матче 1/4 финала был сильнее британца Джейкоба Фирнли (6:3, 6:1).

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