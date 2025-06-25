Матч между Фрицем и Фонсекой прервали из-за наступления темноты

Сегодня, 25 июня, в Истбурне (Великобритания) проводился матч второго круга между пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем и бразильцем Жоао Фонсекой (57-й номер рейтинга). Игра была остановлена из-за наступления темноты, после того как Фонсека сравнял счёт в матче 3:6, 7:6 (7:5). Доигровка матча запланирована на завтра, 26 июня.
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За две партии матча Тейлор Фриц сделал 14 эйсов, допустив при этом две двойных ошибки и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. Фонсека сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать один заработанный за две партии брейк-пойнт.
Победитель матча сыграет в четвертьфинале турнира в Истбурне с американцем Маркосом Гироном, который в своём матче 1/4 финала был сильнее британца Джейкоба Фирнли (6:3, 6:1).
- 25 июня 2025
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