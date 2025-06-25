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«Понимала, что будет сложно». Мирра Андреева — о выходе в четвертьфинал в Бад-Хомбурге

«Понимала, что будет сложно». Мирра Андреева — о выходе в четвертьфинал в Бад-Хомбурге
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 3:6, 6:3, 6:1.

Бад-Хомбург. 2-й круг
25 июня 2025, среда. 20:05 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 1
         
Клара Таусон
23
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

— Поздравляю. Итак, как тебе удалось пройти этот матч, который был довольно сложным?
— Да, конечно, я знала, что встреча будет тяжёлой. Мы играли друг с другом уже три раза в этом году. Это был четвёртый матч. Мы играли на всех покрытиях, и я понимала, что будет сложно. Она очень агрессивный игрок, и на траве это сильно влияет. Просто старалась, не знаю, удалось ли мне сохранить спокойствие, но я боролась за каждый мяч и пыталась вернуть как можно больше мячей на корт и просто сражаться, — сказала Андреева в интервью на корте.

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