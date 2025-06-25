«Понимала, что будет сложно». Мирра Андреева — о выходе в четвертьфинал в Бад-Хомбурге

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 3:6, 6:3, 6:1.

— Поздравляю. Итак, как тебе удалось пройти этот матч, который был довольно сложным?

— Да, конечно, я знала, что встреча будет тяжёлой. Мы играли друг с другом уже три раза в этом году. Это был четвёртый матч. Мы играли на всех покрытиях, и я понимала, что будет сложно. Она очень агрессивный игрок, и на траве это сильно влияет. Просто старалась, не знаю, удалось ли мне сохранить спокойствие, но я боролась за каждый мяч и пыталась вернуть как можно больше мячей на корт и просто сражаться, — сказала Андреева в интервью на корте.