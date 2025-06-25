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Турнир АТР-250 в Истбурне, 2025 год: результаты матчей 25 июня

25 июня прошёл третий игровой день травяного турнира категории АТР-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир АТР-250 в Истбурне. Второй круг. Результаты 25 июня:

Нуну Боржеш (Португалия, 8) – Дженсон Бруксби (США, LL) – 4:6, 4:6;

Лоренцо Сонего (Италия) – Уго Умбер (Франция, 4) – 5:7, 4:6;

Якуб Меншик (Чехия, 3) – Райлли Опелка (США) – 7:5, 6:3;

Билли Харрис (Великобритания) – Маттия Белуччи (Италия) – 6:3, 6:4;

Джеймс Дакворт (Австралия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 6) – 7:6 (7:3), 3:6, 4:6;

Даниэль Эванс (Великобритания, WС) – Томми Пол (США, 2) – 6:4, 3:6, 6:3;

Маркос Гирон (США) – Джейкоб Фирнли (Великобритания) – 6:3, 6:1;

Тейлор Фриц (США, 1) – Жоао Фонсека (Бразилия) – 6:3, 6:7 (5:7) матч прерван.

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим победителем соревнований является американец Тейлор Фриц.