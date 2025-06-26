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Мирра Андреева рассказала, как проводила время перед стартом турнира в Бад-Хомбурге

Мирра Андреева рассказала, как проводила время перед стартом турнира в Бад-Хомбурге
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как проводила время перед стартом турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

— Довольно необычно, что ты играешь свой первый матч только на четвёртый день турнира, наверное. Не знаю, был ли у тебя такой опыт раньше. Как ты провела эти последние три-четыре дня здесь?
— Я в основном тренировалась и ждала, проверяла расписание каждый день, надеясь, что сыграю. В итоге меня назначили на последний матч в последний день, так что было не очень просто. Но я тренировалась и почти не имела свободного времени. Когда же появлялось свободное время, я немного гуляла рядом с отелем. Мне кажется, мы близко к центру Бад-Хомбурга. Просто ходила туда-сюда, много раз заходила в один из моих любимых магазинов в Германии, — сказала Андреева в интервью на корте.

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