«Для меня это много значит». Мирра Андреева — о поддержке трибун в Бад-Хомбурге

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась об атмосфере на корте после выхода в четвертьфинал турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований россиянка обыграла Клару Таусон из Дании со счётом 3:6, 6:3, 6:1.
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— И последний вопрос: какова была атмосфера на корте для тебя? Когда ты вышла, ведь люди остались здесь, несмотря на долгий день. Какие у тебя были ощущения?
— Прежде всего хочу поблагодарить людей, которые остались и смотрели наш матч, поддерживали нас. Я знаю, что, наверное, нелегко быть здесь с 11 утра, поэтому хочу сказать, что для игроков очень важно, что так много людей смотрят последний матч. Спасибо всем, кто остался и поддерживал. Для меня это много значит, и я надеюсь увидеть вас снова завтра, — сказала Андреева в интервью на корте.
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