«Важно узнавать людей вне корта». Кирьос — о частой смене тренеров Радукану

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о частой смене тренеров чемпионкой US Open — 2021 Эммой Радукану.

«Для некоторых игроков тренеры переоценены. Если говорить о таких, как я, то не хотел бы заставлять тренера проходить со мной через все взлёты и падения. В конце концов, всё зависит от самой Эммы, от того, насколько она хочет играть, насколько хочет работать. Тренер может помочь, но не выиграет матч за тебя.

У неё были хорошие результаты последние пару недель, я слежу за ней. Похоже, она действительно наслаждается процессом. Для такой, как Эмма, важно найти кого-то, кто действительно заинтересован в её благополучии, а не только в теннисных результатах. Важно узнавать людей вне корта. Думаю, именно этого ей не хватало раньше», — приводит слова Кирьоса talkSPORT.

Напомним, Эмма Радукану за четыре года сменила девять тренеров.