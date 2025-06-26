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«Играю с мелкими проблемами». Эмма Радукану — о поражении в Истбурне

«Играю с мелкими проблемами». Эмма Радукану — о поражении в Истбурне
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Чемпионка US Open — 2021, 38-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о поражении во втором круге турнир WTA-250 в Истбурне (Великобритания) от австралийки Майи Джойнт со счётом 6:4, 1:6, 6:7. (4:7).

Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 15:50 МСК
Майя Джойнт
51
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 7
6 		1 6 4
         
Эмма Радукану
38
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Чувствую себя довольно уставшей. Сейчас у меня просто есть кое-какие свои дела, с которыми нужно разобраться, и мне нужно как можно скорее настроиться на игру.

Я бы сказала, что справляюсь с этим. Не то чтобы я вообще не могла двигаться. Просто, как и многие спортсмены, я играю с какими-то мелкими проблемами, с которыми нужно уживаться. Всё нормально, я могу играть и даже показывать довольно приличный теннис в такой ситуации», — приводит слова Радукану TNT Sports.

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