«Играю с мелкими проблемами». Эмма Радукану — о поражении в Истбурне
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Чемпионка US Open — 2021, 38-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о поражении во втором круге турнир WTA-250 в Истбурне (Великобритания) от австралийки Майи Джойнт со счётом 6:4, 1:6, 6:7. (4:7).
Истбурн (ж). 2-й круг
25 июня 2025, среда. 15:50 МСК
51
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|1
|6 4
38
Эмма Радукану
Э. Радукану
«Чувствую себя довольно уставшей. Сейчас у меня просто есть кое-какие свои дела, с которыми нужно разобраться, и мне нужно как можно скорее настроиться на игру.
Я бы сказала, что справляюсь с этим. Не то чтобы я вообще не могла двигаться. Просто, как и многие спортсмены, я играю с какими-то мелкими проблемами, с которыми нужно уживаться. Всё нормально, я могу играть и даже показывать довольно приличный теннис в такой ситуации», — приводит слова Радукану TNT Sports.
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