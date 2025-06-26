«Играю с мелкими проблемами». Эмма Радукану — о поражении в Истбурне

Чемпионка US Open — 2021, 38-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о поражении во втором круге турнир WTA-250 в Истбурне (Великобритания) от австралийки Майи Джойнт со счётом 6:4, 1:6, 6:7. (4:7).

«Чувствую себя довольно уставшей. Сейчас у меня просто есть кое-какие свои дела, с которыми нужно разобраться, и мне нужно как можно скорее настроиться на игру.

Я бы сказала, что справляюсь с этим. Не то чтобы я вообще не могла двигаться. Просто, как и многие спортсмены, я играю с какими-то мелкими проблемами, с которыми нужно уживаться. Всё нормально, я могу играть и даже показывать довольно приличный теннис в такой ситуации», — приводит слова Радукану TNT Sports.