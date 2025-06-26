Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: расписание игрового дня 26 июня

Сегодня, 26 июня, состоятся четвертьфинальные матчи травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. 1/4 финала, 26 июня (время московское):

12:30. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Жасмин Паолини (Италия);

14:00. Екатерина Александрова (Россия) — Ига Швёнтек (Польша);

— Ига Швёнтек (Польша); 17:00. Джессика Пегула (США) — Эмма Наварро (США);

18:30. Мирра Андреева (Россия) — Линда Носкова (Чехия).

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.