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Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: расписание игрового дня 26 июня

Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: расписание игрового дня 26 июня
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Сегодня, 26 июня, состоятся четвертьфинальные матчи травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. 1/4 финала, 26 июня (время московское):

  • 12:30. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Жасмин Паолини (Италия);
  • 14:00. Екатерина Александрова (Россия) — Ига Швёнтек (Польша);
  • 17:00. Джессика Пегула (США) — Эмма Наварро (США);
  • 18:30. Мирра Андреева (Россия) —  Линда Носкова (Чехия).

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.

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Календарь турнира в Бад-Хомбурге
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