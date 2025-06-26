Алексей Селиваненко высказался о шансах Синнера, Алькараса и Бублика на Уимблдоне-2025

Вице-президент Федерации тенниса России, член Совета директоров ITF Алексей Селиваненко ответил на вопрос о вероятности выхода в финал травяного турнира «Большого шлема» Уимблдона-2025 двух первых ракеток мира — итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Какова вероятность того, что на Уимблдоне мы снова увидим повторение финала «Ролан Гаррос», в котором сыграют Синнер и Алькарас? Шанс, что мы увидим этих двоих в финале, примерно такой же, как шанс встретить динозавра на улице: либо увидим, либо не увидим. Либо увидим кого-то из них. Объективно Янник и Карлос на сегодняшний момент лидеры. Но это не означает, что они не будут проигрывать какие-то отдельно взятые матчи. Мы это видим каждую неделю. Тот же Саша Бублик, который сейчас на подъёме, — если он сохранит тот настрой и ту позитивную энергию, вполне может зайти как угодно далеко. На каждом Уимблдоне всегда есть место вот таким историям, когда кто-то неожиданно достигает последних кругов, а то и финала», — сказал Селиваненко в эфире спортивного радио «Движение».

Ранее Синнер и Алькарас встретились в финале грунтового ТБШ «Ролан Гаррос» — 2025. Победу в пятисетовом матче одержал Алькарас — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

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